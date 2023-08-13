В Ізраїлі показали перший у світі безпілотник для евакуації поранених із поля бою — Finance.ua
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В Ізраїлі показали перший у світі безпілотник для евакуації поранених із поля бою

Технології&Авто
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В Ізраїлі показали перший у світі безпілотник для евакуації поранених із поля бою
В Ізраїлі показали перший у світі безпілотник для евакуації поранених із поля бою
Міноборони Ізраїлю заявило про значний прогрес у революційному проєкті транспортування поранених солдатів з поля бою за допомогою БПЛА.
Про це повідомляє Vesty.co.il.
«Це вже не наукова фантастика. За два роки цей дрон буде прийнятий на озброєння Збройних сил Ізраїлю», — заявили у відомстві.
Перший демонстраційний політ прототип дрона, названий E-VTOL, здійснив у травні на півдні Ізраїлю.
Результати здалися настільки обнадійливими, що було ухвалено рішення просувати цей проєкт.
Зазначається, що в ході наступного етапу випробувань, що відбудуться на початку 2024 року, буде запуск із корисним навантаженням.
Спочатку, як кажуть розробники, дрон навчать доставляти на поле бою боєприпаси, медикаменти, продукти харчування, а потім відбудуться експерименти з евакуацією поранених.
Проте вже під час демонстраційного польоту безпілотник зумів підняти двох людей та перевезти їх на відстань за кілька кілометрів.
Сам літальний апарат розроблений «Air One» — ізраїльською компанією, яка першою успішно завершила повний цикл випробувань електричного літака-автомобіля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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