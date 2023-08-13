В Ізраїлі показали перший у світі безпілотник для евакуації поранених із поля бою — Finance.ua

В Ізраїлі показали перший у світі безпілотник для евакуації поранених із поля бою Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

В Ізраїлі показали перший у світі безпілотник для евакуації поранених із поля бою

Міноборони Ізраїлю заявило про значний прогрес у революційному проєкті транспортування поранених солдатів з поля бою за допомогою БПЛА.

Про це повідомляє Vesty.co.il

«Це вже не наукова фантастика. За два роки цей дрон буде прийнятий на озброєння Збройних сил Ізраїлю», — заявили у відомстві.

Перший демонстраційний політ прототип дрона, названий E-VTOL, здійснив у травні на півдні Ізраїлю.

Результати здалися настільки обнадійливими, що було ухвалено рішення просувати цей проєкт.

Зазначається, що в ході наступного етапу випробувань, що відбудуться на початку 2024 року, буде запуск із корисним навантаженням.

Спочатку, як кажуть розробники, дрон навчать доставляти на поле бою боєприпаси, медикаменти, продукти харчування, а потім відбудуться експерименти з евакуацією поранених.

Проте вже під час демонстраційного польоту безпілотник зумів підняти двох людей та перевезти їх на відстань за кілька кілометрів.

Сам літальний апарат розроблений «Air One» — ізраїльською компанією, яка першою успішно завершила повний цикл випробувань електричного літака-автомобіля.

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Укрінформ За матеріалами:

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