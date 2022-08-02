В Ізраїлі обмежили використання готівки для стимуляції цифрових платежів — Finance.ua
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В Ізраїлі обмежили використання готівки для стимуляції цифрових платежів

Фінтех і Картки
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В Ізраїлі обмежили використання готівки для стимуляції цифрових платежів
В Ізраїлі обмежили використання готівки для стимуляції цифрових платежів
Влада Ізраїлю оголосила про посилення обмежень використання готівки — для стимуляції цифрових платежів та боротьби з відмиванням коштів.
Як стало відомо, з 1 серпня обмеження на оплату готівкою в Ізраїлі знизили до 6000 ізраїльських шекелів ($1760) — для ділових транзакцій та 15 000 шекелів ($4400) — для особистих.
В уряді країни пообіцяли, що в майбутньому введуть додаткові обмеження, що заборонятимуть зберігати понад 200 000 нових шекелів ($58 660) у приватних будинках. Втім, наразі не відомо, як цей процес контролюватиметься на законному рівні.
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За словами представників Податкового управління Ізраїлю, обмеження використання готівки ускладнить фінансування злочинної діяльності, адже незаконні організації здебільшого користуються готівкою. Також нові обмеження вважають хорошим знаком для майбутнього впровадження CBDC у країні.
Нагадаємо, в Ізраїлі прихильно ставляться до цифрових валют та розглядають можливість запровадження національного крипто-шекеля. Проєкт CBDC вперше розглядався центральним банком Ізраїлю наприкінці 2017 року. Через рік дослідницька група рекомендувала призупинити проєкт, але в травні 2021 року Центральний банк Ізраїлю реанімував цю ідею.
Також нещодавно представники банку повідомили, що відгуки громадськості та зацікавлених стейкхолдерів про проект здебільшого позитивні.
За матеріалами:
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