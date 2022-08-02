В Ізраїлі обмежили використання готівки для стимуляції цифрових платежів — Finance.ua

В Ізраїлі обмежили використання готівки для стимуляції цифрових платежів Вчора 02:12 — Фінтех і Картки

В Ізраїлі обмежили використання готівки для стимуляції цифрових платежів

Влада Ізраїлю оголосила про посилення обмежень використання готівки — для стимуляції цифрових платежів та боротьби з відмиванням коштів.

Як стало відомо, з 1 серпня обмеження на оплату готівкою в Ізраїлі знизили до 6000 ізраїльських шекелів ($1760) — для ділових транзакцій та 15 000 шекелів ($4400) — для особистих.

В уряді країни пообіцяли, що в майбутньому введуть додаткові обмеження, що заборонятимуть зберігати понад 200 000 нових шекелів ($58 660) у приватних будинках. Втім, наразі не відомо, як цей процес контролюватиметься на законному рівні.

За словами представників Податкового управління Ізраїлю, обмеження використання готівки ускладнить фінансування злочинної діяльності, адже незаконні організації здебільшого користуються готівкою. Також нові обмеження вважають хорошим знаком для майбутнього впровадження CBDC у країні.

Нагадаємо, в Ізраїлі прихильно ставляться до цифрових валют та розглядають можливість запровадження національного крипто-шекеля. Проєкт CBDC вперше розглядався центральним банком Ізраїлю наприкінці 2017 року. Через рік дослідницька група рекомендувала призупинити проєкт, але в травні 2021 року Центральний банк Ізраїлю реанімував цю ідею.

Також нещодавно представники банку повідомили, що відгуки громадськості та зацікавлених стейкхолдерів про проект здебільшого позитивні.

noworries За матеріалами:

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