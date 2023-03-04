В Ізраїлі фондова біржа заявила про плани дозволити торгівлю криптовалютами — Finance.ua

В Ізраїлі фондова біржа заявила про плани дозволити торгівлю криптовалютами Сьогодні 23:31 — Криптовалюта

В Ізраїлі фондова біржа заявила про плани дозволити торгівлю криптовалютами

В Ізраїлі Тель-Авівська фондова біржа (TASE) запропонувала дозволити торгувати цифровими активами «небанківським учасникам» (NBM).

Згідно з ініціативою, клієнти зможуть інвестувати у криптовалюти, використовуючи фіатні гроші.

NBM будуть діяти як ліцензовані постачальники криптопослуг та кастодіального сервісу.

«Це ще один крок у просуванні та розвитку ізраїльського ринку капіталу, який спрямований на заохочення інновацій та конкуренції. Ця ініціатива також здатна захистити клієнтів та знизити ризики», — йдеться у заяві.

У TASE зазначили, що дозвіл на криптовалютні операції залучить більше іноземних інвестицій до ізраїльського ринку.

Пропозицію винесли на публічне обговорення. Як тільки відповіді будуть зібрані, документ буде подано на розгляд членів ради директорів біржі.

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