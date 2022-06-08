В Івано-Франківську подорожчав проїзд у маршрутках — Finance.ua

В Івано-Франківську подорожчав проїзд у маршрутках

Вчора 19:48 — Особисті фінанси

В Івано-Франківську подорожчав проїзд у маршрутках

В Івано-Франківську підняли тарифи на проїзд у приватному громадському транспорті до 10 грн. Здорожчання стосується лише маршруток, в комунальному транспорті вартість не змінилася.

Про це повідомив мер Івано-франківська Руслан Марцінків

За його словами, тарифи на проїзд у комунальному транспорті (автобуси і тролейбуси КП «Електроавторанс») не змінюються.

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«За карткою „Галка“ — 6 гривень поїздка, оплата банківською картою або SMS-квиток — 8 гривень поїздка, готівкою — 10 гривень поїздка», — заявив мер.

До цього проїзд на приватних маршрутах Івано-Франківська коштував 8 грн.

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