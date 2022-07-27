В Італії запрацював український онлайн-сервіс доставки ліків liki24.it — Finance.ua

В Італії запрацював український онлайн-сервіс доставки ліків liki24.it Вчора 17:20 — Фондовий ринок

В Італії розпочав роботу сайт liki24.it, який став першим кроком для запуску всіх послуг сервісу Liki24 на ринку. Тепер сайт дозволяє зробити замовлення та оформити доставку поштою по всій території країни. Пізніше після завершення тестового періоду можна буде оформити ще й швидку кур’єрську доставку товарів у всіх великих містах Італії.

"Ми зростаємо дуже швидко, навіть швидше, ніж очікували. Розширюємо нашу географію та не збираємося зупинятися на досягнутому. Фармацевтичний ринок, особливо у Європі, дуже консервативний і довго захищався від будь-яких новітніх технологій. Однак можливість швидко отримати якісні та недорогі препарати завжди є актуальною, а сучасні ІТ-технології дозволяють автоматизувати всі процеси. Сьогодні ми виходимо на ринок Італії, який вважаємо дуже перспективним.

Практика продемонструвала, що наша модель роботи є успішною, тому ми збираємося впровадити її і в Італії", — коментує Тарас Потичний, віце-президент з питань експансії Liki24.com.

Онлайн-сервісом liki24.it вже скоро зможуть скористатися й українці — вони зможуть замовити ліки для родичів, які проживають в Італії або переїхали до цієї країни, рятуючись від війни.

Перебуваючи в Україні, можна буде замовити необхідні медичні препарати на сайті liki24.it — і вони будуть доставлені на вказану адресу в Італії.

Щоб зробити покупку в онлайні, потрібно обрати товари на сайті liki24.it та покласти їх в кошик. При оформленні замовлення необхідно зазначити варіант доставки. Вартість ліків відповідає цінам в аптеці, клієнти сервісу не сплачують додаткові комісії (кур’єр надає клієнту чек). На сьогоднішній день стандартна вартість доставки складає 4.49 EUR. Якщо ж ціна замовлення виявиться понад 25 EUR, препарати та супутні товари будуть доставлені безкоштовно.

Нагадаємо, що сервіс Liki24 було створено у 2017 році в Україні. Наразі він доступний вже у чотирьох країнах: Україні, Румунії, Польщі та Італії. Щомісяця понад 2 млн людей відвідують сайти та мобільні програми сервісу Liki24.

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