В Італії заарештували майно найбагатшого росіянина на понад 100 мільйонів доларів — Finance.ua

В Італії заарештували майно найбагатшого росіянина на понад 100 мільйонів доларів

Вчора 17:20

Італія конфіскувала комплекс будівель на середземноморському острові Сардинія вартістю близько 116,2 мільйона доларів, що належить російському олігарху Олексію Мордашову.

Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Маріо Драгі, передає Reuters.

Зазначається, що ця операція була частиною широкої західної кампанії покарання багатих росіян, пов’язаних із Путіним.

Раніше 4 березня поліція конфіскувала 65-метрову яхту Lady M Мордашова, вартість якої становила 65 мільйонів євро.

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