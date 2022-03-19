В Італії заарештували майно найбагатшого росіянина на понад 100 мільйонів доларів — Finance.ua
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В Італії заарештували майно найбагатшого росіянина на понад 100 мільйонів доларів

Вчора 17:20
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Італія конфіскувала комплекс будівель на середземноморському острові Сардинія вартістю близько 116,2 мільйона доларів, що належить російському олігарху Олексію Мордашову.
Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Маріо Драгі, передає Reuters.
Зазначається, що ця операція була частиною широкої західної кампанії покарання багатих росіян, пов’язаних із Путіним.
Раніше 4 березня поліція конфіскувала 65-метрову яхту Lady M Мордашова, вартість якої становила 65 мільйонів євро.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Економічна Правда
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