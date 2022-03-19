В Італії заарештували майно найбагатшого росіянина на понад 100 мільйонів доларів — Finance.ua

В Італії заарештували майно найбагатшого росіянина на понад 100 мільйонів доларів
Італія конфіскувала комплекс будівель на середземноморському острові Сардинія вартістю близько 116,2 мільйона доларів, що належить російському олігарху Олексію Мордашову.
Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Маріо Драгі, передає Reuters.
Зазначається, що ця операція була частиною широкої західної кампанії покарання багатих росіян, пов’язаних із Путіним.
Раніше 4 березня поліція конфіскувала 65-метрову яхту Lady M Мордашова, вартість якої становила 65 мільйонів євро.
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