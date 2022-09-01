В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха — Finance.ua

В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха Вчора 11:31 — Фондовий ринок

В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха

Влада Італії наклала адміністративний арешт на 11 вілл російського олігарха, власника компанії «Акрон» В’ячеслава Кантора.

Під арешт потрапили, в тому числі, вілли, куплені у сім’ї колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

Вілли розташовані на курорті Порто-Ротондо на північно-східному узбережжі Сардинії. Одна з них раніше належала матері пана Берлусконі, інша — його молодшому братові Паоло.

Рада Європи розпорядилася конфіскувати активи Кантора ще у квітні, коли бізнесмен підпав під європейські санкції. Після цього В’ячеслав Кантор вирішив позбутися контролю в «Акроні»: частку в 45,1% він передав в управління трьом своїм топменеджерам.

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