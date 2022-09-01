В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха — Finance.ua
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В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха

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В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха
В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха
Влада Італії наклала адміністративний арешт на 11 вілл російського олігарха, власника компанії «Акрон» В’ячеслава Кантора.
Про це повідомляє L’Unione Sarda.
Під арешт потрапили, в тому числі, вілли, куплені у сім’ї колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.
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Вілли розташовані на курорті Порто-Ротондо на північно-східному узбережжі Сардинії. Одна з них раніше належала матері пана Берлусконі, інша — його молодшому братові Паоло.
Рада Європи розпорядилася конфіскувати активи Кантора ще у квітні, коли бізнесмен підпав під європейські санкції. Після цього В’ячеслав Кантор вирішив позбутися контролю в «Акроні»: частку в 45,1% він передав в управління трьом своїм топменеджерам.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
РБК-Україна
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