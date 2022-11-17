В Італії ускладнили видачу віз росіянам — Finance.ua
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В Італії ускладнили видачу віз росіянам

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Італія ускладнює видачу віз російським туристам — заяви більше не прийматимуть у власників 5-річних біометричних паспортів старого зразка.
За новими правилами, з 15 грудня подати заяву на отримання шенгенської візи до Італії можна буде лише за наявності паспорта, який видається на 10 років, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дані візових центрів Італії в росії.
«Згідно з новим розпорядженням Генерального консульства Італії, російські закордонні паспорти старого зразка, видані на 5 років, можуть бути подані до 14.12.22 включно. З 15.12.22 до розгляду від громадян рф будуть прийматися лише біометричні паспорти нового зразка терміном на 10 років», — наголошується на сайті візового центру.
Нові правила мали набути чинності з 15 листопада, повідомляють російські ЗМІ, але дату перенесли на місяць.
Нововведення стосується туристів, які подорожують самостійно та тих, хто вирушає у тур групою. Про зміну правил прийому документів на візу повідомлення отримали й російські оператори, хоч причини їм не назвали.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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