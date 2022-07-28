В Італії планують повністю відмовитися від російського газу до 2024 року — ЗМІ — Finance.ua

В Італії планують повністю відмовитися від російського газу до 2024 року — ЗМІ Вчора 19:36

Додавши енергозбереження та нові поставки в другій половині 2024 року, Італія буде повністю незалежна від поставок російського газу.

Про це заявив міністр екологічного переходу Роберто Чинголані під час прес-конференції, на якій він підбив підсумки енергетичної ситуації в країні, повідомляє ANSА

«У короткостроковій перспективі мета полягає в тому, щоб подолати зиму 2022-2023 років за рахунок плану диверсифікації, заповнення складських площ і плану енергозбереження», — пояснив міністр.

«Відповідно до нового європейського регламенту про 15-відсоткове скорочення споживання газу встановлено, що програми економії, що передують постанові, зараховуються в 100%. Також виходячи з цього, для Італії мова піде про економію 7%, приблизно 55 мільярдів кубометрів, що дорівнює приблизно 4 мільярдам кубометрів на рік», — заявив Чинголані.

Нагадаємо, «Газпром» скоротив постачання газу до Німеччини по газопроводу «Північний потік-1».

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УНІАН За матеріалами:

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