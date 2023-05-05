В Іспанії презентували незвичайний бюджетний електрокар із льону та смоли (фото) — Finance.ua

В Іспанії презентували незвичайний бюджетний електрокар із льону та смоли (фото) Сьогодні 06:10 — Технології&Авто

В Іспанії презентували незвичайний бюджетний електрокар із льону та смоли (фото)

Іспанський стартап Natural Movement презентував свою нову модель Liux Gekko. Компактний міський електромобіль відрізняється нестандартною конструкцією. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті виробника.

Новий Liux Gekko — компактний міський електромобіль розміром зі Smart. Він сягає 2,7 м завдовжки і 1,5 м завширшки. Хетчбек відрізняється однооб’ємним дизайном з короткими звисами кузова та тоненькими діодними фарами.

Електрокар важить лише 550 кг, а в його конструкції переважають екологічно чисті матеріали. На сталеву раму встановлений кузов із спеціального полімерного матеріалу, отриманого із лляних волокон.

Крім того, при створенні авто використані рослинні смоли, дерево та біокомпозити. Частина деталей електромобіля надрукована на 3D-принтері.

Легкий електрокар Liux Gekko оснащений скромним 20-сильним двигуном на задній осі і здатний розвинути 100 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 13 кВт∙год забезпечує запас ходу в 150 км. Передні гальма авто дискові, а задні — барабанні.

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