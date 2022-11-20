В Ірландії старі телефонні будки замінять на зарядні пристрої для електротранспорту — Finance.ua

В Ірландії старі телефонні будки замінять на зарядні пристрої для електротранспорту Сьогодні 03:31 — Енергетика

В Ірландії старі телефонні будки замінять на зарядні пристрої для електротранспорту

EasyGo, найбільша в Ірландії приватна мережа зарядки електромобілів, оголосила про нові інвестиції у швидкі зарядні пристрої постійного струму в містах та селах. Вони будуть розміщені там, де раніше стояли старі телефонні будки.

З появою мобільного зв’язку телефонні будки стали неактуальні. Близько двох років тому ірландська телекомунікаційна компанія Eir та мережа зарядки електромобілів EasyGo почали замінювати телефонні будки на зарядні пристрої для електромобілів Tritium з Австралії.

Олівер Лумс, генеральний директор Eir, каже: «Щоб Ірландія перейшла на більш екологічні електромобілі, у нас має бути необхідна інфраструктура не лише у містах, а й по всій Ірландії. Ця нова інфраструктура принесе користь спільноті так само, як колись приносила користь громадська телефонна служба».

З додатковими багатомільйонними інвестиціями EasyGo зобов’язалася розгорнути ще 200 швидких модульних зарядних пристроїв постійного струму Tritium потужністю 50 кВт по всій Ірландії. Зараз там вже є діючі 2400 точки зарядки.

EasyGo запустила програму в Карлоу, на південний захід від Дубліна, у травні 2022 року. Також у неї є контракти на встановлення зарядних пристроїв з Tritium у 70 точках країни протягом наступних шести місяців. Компанія працює й з іншими місцевими органами, щоб визначити 130 додаткових місць по всій Ірландії для нових швидких зарядних пристроїв постійного струму Tritium.

За даними Товариства ірландської автомобільної промисловості, приблизно кожен сьомий автомобіль, проданий цього року в Ірландії, повністю електричний, і темпи впровадження електромобілів там швидко зростають. Встановлення зарядних пристроїв для електромобілів у легкодоступних місцях у центрі міста зменшить занепокоєння потенційних нових водіїв електромобілів. Нові зарядні пристрої будуть особливо потрібні в сільській місцевості, де громадський транспорт менш доступний.

На транспорт припадає одна третина викидів CO2 в Ірландії, пов’язаних з енергетикою. Розширення використання електромобілів є ключовим аспектом Плану дій Ірландії щодо боротьби зі зміною клімату, в якому поставлена ​​мета: до 2030 року на дорогах використовуватиметься майже 1 мільйон електромобілів.

Україна електро За матеріалами:

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