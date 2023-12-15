В Instagram тепер можна редагувати фон з допомогою ШІ — Finance.ua

В Instagram тепер можна редагувати фон з допомогою ШІ Сьогодні 03:42 — Технології&Авто

В Instagram тепер можна редагувати фон з допомогою ШІ

Instagram випустив новий інструмент редагування фону на основі штучного інтелекту для користувачів у США.

Про це повідомив керівник відділу генеративного штучного інтелекту Meta Ахмад Аль-Даль у Threads.

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Цей інструмент дозволяє змінювати фон зображень за допомогою текстових підказок під час створення Stories. Користувачі також можуть писати власні підказки для персоналізації фону.

Коли користувачі торкаються іконки редактора фону, їм запропонують такі варіанти: «На червоній доріжці», «Переслідування динозаврів» та «Оточений цуценятами».

Після публікації Stories з новоствореним фоном інші побачать стікер «Спробуйте».

Meta активно розширює свої пропозиції в галузі штучного інтелекту. Meta запустила автономний генератор зображень зі штучним інтелектом під назвою Imagine with Meta.

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