В Instagram тепер можна редагувати фон з допомогою ШІ — Finance.ua
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В Instagram тепер можна редагувати фон з допомогою ШІ

Технології&Авто
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В Instagram тепер можна редагувати фон з допомогою ШІ
В Instagram тепер можна редагувати фон з допомогою ШІ
Instagram випустив новий інструмент редагування фону на основі штучного інтелекту для користувачів у США.
Про це повідомив керівник відділу генеративного штучного інтелекту Meta Ахмад Аль-Даль у Threads.
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  • Цей інструмент дозволяє змінювати фон зображень за допомогою текстових підказок під час створення Stories. Користувачі також можуть писати власні підказки для персоналізації фону.
  • Коли користувачі торкаються іконки редактора фону, їм запропонують такі варіанти: «На червоній доріжці», «Переслідування динозаврів» та «Оточений цуценятами».
В Instagram тепер можна редагувати фон з допомогою ШІ
Після публікації Stories з новоствореним фоном інші побачать стікер «Спробуйте».
Meta активно розширює свої пропозиції в галузі штучного інтелекту. Meta запустила автономний генератор зображень зі штучним інтелектом під назвою Imagine with Meta.
За матеріалами:
ain.ua
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