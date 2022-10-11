В Індії тестуватимуть національну криптовалюту — Finance.ua

В Індії тестуватимуть національну криптовалюту Вчора 19:13 — Фінтех і Картки

В Індії тестуватимуть національну криптовалюту

Резервний банк Індії (RBI) запропонував країні розпочати поетапне тестування національної криптовалюти (CBDC). Необхідність впровадження цифрової рупії представники банку виклали у своєму нещодавньому звіті.

Головною мотивацією для запуску CBDC Резервний банк Індії назвав надійність та ліквідність при забезпеченні розрахунків, а також можливість впровадження у національну фінансову систему. Цифрова рупія дозволить знизити операційні витрати на управління готівкою в Індії.

Представники банку наголосили, що розуміють всі небезпеки, тому Індія продовжує розглядати криптовалюти як значний ризик для громадян країни через волатильність ринку. Важливо й те, що криптовалюти знижують можливість впливу регуляторів на монетарну систему та політику країни. Цифрова рупія отримає переваги криптовалют, але без волатильності та інших негативних характеристик цифрових активів.

ЦБ розглядає можливість тестування двох варіантів державної цифрової валюти — для громадян країни та для фінансових установ. У них різні цілі та завдання, тому, можливо, в Індії з’являться обидва варіанти CBDC.

Більшість жителів Індії підтримують впровадження цифрової рупії, адже понад 115 мільйонів громадян вже володіють криптовалютами. Так ще наприкінці серпня криптовалютна біржа KuCoin опублікувала свій звіт про використання криптовалют в Індії. Результати показали, що 54% респондентів планують конвертувати більшу частину свого капіталу в криптовалюту, і це попри суворі правила оподаткування, встановлені індійським законодавством.

noworries За матеріалами:

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