В Індії розпочалася масова перевірка криптовалютних бірж — Finance.ua

В Індії розпочалася масова перевірка криптовалютних бірж Вчора 11:12 — Фінтех і Картки

В Індії розпочалася масова перевірка криптовалютних бірж

Управління правозастосування Індії вимагає криптобіржи країни надати детальну інформацію про транзакції в рамках розслідування можливих випадків порушення закону про валютне регулювання.

Федеральне управління правозастосування Індії (ED), яке займається розслідуванням випадків відмивання грошей та порушень законів про обмін іноземної валюти (FEMA), надіслало запити індійським криптовалютним біржам.

«Ми запросили історію транзакцій з іноземними біржами — куди і скільки грошей йде з Індії. Вивчаються всі деталі угод, і у разі потреби керівники криптобірж можуть бути викликані для надання пояснень», — сказав представник ED.

Представники місцевих бірж підтвердили одержання запитів від ED.

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