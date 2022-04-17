Зазначається, що рішення ухвалили давно у рамках підтримки національної програми Make in India і не пов’язане з війною в Україні.
«Було ухвалено рішення закрити угоду. Військово-повітряні сили підтримуватимуть програму місцевих вертольотів середньої вантажопідйомності», йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що контракт на постачання 80 вертольотів Мі-17 Індія та росія уклали ще у червні 2011 року. При цьому в період з 2008 до 2015 року Індія отримала 151 російський військово-транспортний вертоліт типу Мі-17В5.