В Індії передумали купувати гелікоптери у росії — ANI

Вчора 22:09

Влада Індії відклала купівлю у російської федерації військово-транспортних вертольотів. Усього планували закупити 48 Мі-17В5.

Про це повідомляє агентство ANI

Зазначається, що рішення ухвалили давно у рамках підтримки національної програми Make in India і не пов’язане з війною в Україні.

«Було ухвалено рішення закрити угоду. Військово-повітряні сили підтримуватимуть програму місцевих вертольотів середньої вантажопідйомності», йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що контракт на постачання 80 вертольотів Мі-17 Індія та росія уклали ще у червні 2011 року. При цьому в період з 2008 до 2015 року Індія отримала 151 російський військово-транспортний вертоліт типу Мі-17В5.

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