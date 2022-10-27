В Індії оштрафували Google на $113 мільйонів — Finance.ua

В Індії оштрафували Google на $113 мільйонів Вчора 23:47 — Фондовий ринок

В Індії оштрафували Google на $113 мільйонів

Комісія з питань конкуренції Індії (CCI) оштрафувала американську компанію Google на 113 млн доларів за антиконкурентну діяльність в країні.

Про це повідомляє GSM Arena

В індійському регуляторі заявили, що американська компанія «використовувала своє домінуюче становище, щоб змусити розробників додатків використовувати її систему оплати в додатках замість того, щоб дозволяти це також робити третім компаніям».

CCI зазначила, що ця платформа є основним способом для розробників монетизувати свою роботу продажами у додатку.

У відповідь речник Google повідомив, що компанія розглядає це рішення Комісії та оцінює наступні кроки, оскільки наказ можна оскаржити в суді Індії.

Розслідування того, як Google працює на платіжному ринку, почалося у 2020 році.

В юридичній фірмі, яка представляє інтереси скаржника, заявили, що це рішення CCI щодо Google сприятиме конкуренції та зменшить витрати розробників додатків.

Нагадаємо, у вересні Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу залишив у силі антимонопольний штраф у понад 4 млрд євро проти компанії Google.

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