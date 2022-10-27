В Індії оштрафували Google на $113 мільйонів — Finance.ua
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В Індії оштрафували Google на $113 мільйонів

Фондовий ринок
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В Індії оштрафували Google на $113 мільйонів
В Індії оштрафували Google на $113 мільйонів
Комісія з питань конкуренції Індії (CCI) оштрафувала американську компанію Google на 113 млн доларів за антиконкурентну діяльність в країні.
Про це повідомляє GSM Arena.
В індійському регуляторі заявили, що американська компанія «використовувала своє домінуюче становище, щоб змусити розробників додатків використовувати її систему оплати в додатках замість того, щоб дозволяти це також робити третім компаніям».
CCI зазначила, що ця платформа є основним способом для розробників монетизувати свою роботу продажами у додатку.
У відповідь речник Google повідомив, що компанія розглядає це рішення Комісії та оцінює наступні кроки, оскільки наказ можна оскаржити в суді Індії.
Розслідування того, як Google працює на платіжному ринку, почалося у 2020 році.
В юридичній фірмі, яка представляє інтереси скаржника, заявили, що це рішення CCI щодо Google сприятиме конкуренції та зменшить витрати розробників додатків.
Нагадаємо, у вересні Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу залишив у силі антимонопольний штраф у понад 4 млрд євро проти компанії Google.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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