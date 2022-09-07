В IKEA розповіли, коли відновлять роботу магазинів в Україні — Finance.ua

В IKEA розповіли, коли відновлять роботу магазинів в Україні Вчора 16:33 — Фондовий ринок

Шведський ритейлер IKEA прагне «якомога швидше» відновити діяльність в Україні, проте не називає конкретних строків.

У коментарі для Forbes у центральному офісі IKEA повідомили, що продовжують підтримувати українських працівників і розглядають можливість підтримки постачальників.

Головний пріоритет для відновлення роботи магазину в Києві — це безпека співробітників та клієнтів, наголосили в компанії.

«Нам також потрібно налагодити всі операційні процеси, щоб забезпечити функціональність роздрібних та онлайн-магазинів. Наразі ми не можемо сказати, коли це буде», — заявили в компанії.

IKEA продовжує забезпечувати стабільний дохід та зберігає робочі місця для всіх співробітників в Україні. Вони також отримують додаткову підтримку через програму допомоги із доступом до експертів і консультацій для підтримки психічного, фізичного та фінансового стану.

Крім того, компанія створила спеціальний фонд для покриття непередбачених витрат, з якими стикаються співробітники в Україні.

Inter IKEA Group має шість постачальників в Україні. Зараз тривають обговорення того, як компанія може підтримати їх, зокрема фінансово.

«Виробництво призупинено, але ми сподіваємося, що зможемо відновити постачання, як тільки дозволять обставини», — заявляють у компанії.. В IKEA також зазначили, що забезпечили підтримку клієнтів, яка стосується здебільшого повернення коштів за відкладені замовлення.

Довідка Finance.ua:

IKEA 15 років намагалася зайти на український ринок. У 2020 році їй вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021-му — відкрити перший фізичний магазин у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ритейлер призупинив роботу;

наприкінці серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Швеції закликав шведський бізнес повернутися в Україну.

Forbes За матеріалами:

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