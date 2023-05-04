В Gmail тепер теж є «‎сині галочки» верифікації: що це означає — Finance.ua

В Gmail тепер теж є «‎сині галочки» верифікації: що це означає Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

BIMI (Brand Indicators for Message Identification) — це засіб ідентифікації відправника в Gmail, завдяки якому до розсилки додається логотип бренду. Усі компанії, які пройшли цю перевірку, мають автоматично отримати сині галочки найближчими днями.

дописі в блозі Google пишуть, що додаткова позначка верифікації ще більше убезпечить користувачів і допоможе розрізнити справжні листи компанії від повідомлень шахраїв. При наведенні курсора на галочку відобразиться повідомлення, що ‎відправник підтвердив те, що є власником домену та зображення профілю.

«Сині галочки‎» вже давно використовували в Twitter для верифікації користувачів — однак перезапуск передплати Blue, ініційований новим власником соцмережі Ілоном Маском, перетворив верифікацію на «задоволення‎», яке може собі дозволити кожен, сплативши $8 на місяць. Власні версії піктограм мають й інші програми — від Tinder до Pinterest і YouTube, а нещодавно Meta розпочала перевірку тестових продажів «галочок‎» для облікових записів Facebook та Instagram.

У Gmail «сині галочки‎» допоможуть користувачам швидко зрозуміти чи реальний бренд надіслав їм листа — тим більше не всім відомо, як працює система BIMI й що означає логотип, доданий до повідомлення компанії.

Серед інших змін — перетворення значка «замка‎» , який з’являється в адресному рядку на піктограму, яку зазвичай використовують для позначення меню керування. Google стверджує, що в дослідженні, проведеному у 2021 році, виявилось, що лише 11% користувачів насправді розуміли його цільове призначення — більшість вважали, що це ознака того, що сайт надійний («замок» вказує на те, що сайт захищений протоколом HTTPS, який унеможливлює перехоплення трафіку у вигляді відкритого тексту, але не захищає від фішингу). Щоправда, зміни введуть лише на початку вересня 2023 року.

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