В Естонії встановлять сирени у 22 містах — Finance.ua
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В Естонії встановлять сирени у 22 містах

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Естонія закупить сирени сповіщення про загрозу у словацької компанії Telegrafia. Їх встановлять до літа 2023 у 22 естонських містах, на це влада витратить 4,5 мільйонів євро.
Про це повідомляє ERR.
Така система оповіщення зможе використовуватись у разі військової загрози, великих катастроф та надзвичайних ситуацій. Перші сирени сповіщення про загрозу в Естонії встановлять наприкінці року.
До списку міст, де встановлять систему оповіщення, увійшли: Таллінн і околиці столиці, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдіскі, Сілламяе, Тапа, Йихві, Кохтла-Ярве, Маарду і Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вільянді, Йигева, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу та Пайде.
Сирени встановлюватимуться на стінах високих споруд, таких як телекомунікаційні щогли, труби тощо. Переговори з власниками відповідних об’єктів уже тривають.
При цьому спочатку планувалося встановлення сирен не в 22, а в 16 естонських містах. У майбутньому систему планується розширити і на інші великі населені пункти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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