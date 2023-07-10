В Естонії тестують нову систему виміру швидкості — Finance.ua
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В Естонії тестують нову систему виміру швидкості

Технології&Авто
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Влітку на естонських дорогах почнуть тестувати систему заміру середньої швидкості, щоб зрозуміти, чи потрібно її в майбутньому використовувати для контролю швидкості водіїв.
Департамент транспорту Естонії буде вимірювати середню швидкість на відрізках між камерами на основних шосе країни. Поки що це буде так зване методологічне дослідження, штрафи за порушення видавати не будуть.
Департамент транспорту має намір перевірити, чи придатним є такий метод вимірювання середньої швидкості, як працює вимір середньої швидкості та які автівки і в який час частіше перевищують швидкість тощо.
Стаціонарні камери контролю швидкості будуть використовуватись як вимірювальне обладнання. Дані дослідження будуть проводитись протягом цього літа, а восени будуть вирішувати чи впроваджувати даний метод на постійній основі.
Під час випробування системи також повинні з’ясувати, чи потребуватиме запровадження такої системи змін у законодавстві.
Автоматичні камери контролю швидкості використовуються в багатьох країнах світу. Тому Департамент транспорту Естонії рекомендує ввести таку систему і в них. В майбутньому фактична швидкість руху автівок буде розраховуватись двома камерами, що встановлені на початку і наприкінці відрізка.
За матеріалами:
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