В Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни — Finance.ua
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В Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни

Вчора 20:41
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В Естонії прикордонники почали активно контролювати використання символіки, що підтримує війну Росії проти України, на східному кордоні країни. При необхідності прикордонники анулюватимуть візи порушників.
Про це повідомляє ERR.
Так, в Естонії і при перетині кордону заборонено демонструвати георгіївські стрічки або інші символи, використовувані росією у війні в Україні — наприклад, букви Z або V.
Прикордонники вже встигли анулювати візи кількох людей.
«Ми привертаємо увагу до різних речей: горезвісної зірки Z, георгіївських стрічок, формі російської армії. Такі речі завжди привертають нашу увагу і призводять до того, що людина, яка має такі відзнаки, направляється для подальшої перевірки і ретельної співбесіди. В ході інтерв’ю з’ясується, що буде з ним або з нею далі», — пояснив Пітер Маран, керівник Південно-Східного прикордонного пункту Естонії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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