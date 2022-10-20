В Естонії держава хоче орендувати житло для українських біженців — Finance.ua

В Естонії держава хоче орендувати житло для українських біженців Вчора 17:20 — Особисті фінанси

Департамент соціального страхування Естонії оголосив міжнародний тендер для пошуку місць розміщення, в яких можна розселити щонайменше 2000 військових біженців з України максимально за чотирма адресами. Очікуваний обсяг договору складе 17 385 000 євро.

Про це пише amedia.eu.

«Навесні Департамент соціального страхування уклав за допомогою тендерів кілька договорів, термін дії яких або вже минув, або закінчується до грудня поточного року. Наразі ми бачимо, що залишається необхідність розміщення приблизно 3500 військових біженців з України. А за прогнозами МВС, до зими можуть прибути і нові українські біженці», — сказала кризовий фахівець Департаменту соціального страхування Лійз Палоотс радіоновинам ERR

Скільки місць

За її словами, оголошено два тендери. «У першому випадку ми хочемо знайти тих, хто гарантує пропозицію як мінімум 2000 спальних місць. Тендер передбачає пропозицію місць для розміщення в чотирьох різних місцях в Естонії. З тими, хто в ході тендеру зробить вдалі пропозиції, ми укладемо угоду на строк до 6 місяців. Пропозиції щодо участі у конкурсі можна подавати до 25 жовтня», — пояснила вона.

Також у рамках тендеру Департамент соціального страхування шукає партнера, якому пропонується укласти трирічну угоду.

Заявку слід подавати до 21 жовтня.

«За умовами тендеру, слід надати як можливість для ночівлі, так і можливість для приготування їжі, а також можливість для прання білизни та одягу. Зрозуміло, ми очікуємо, що разом із пропозицією ночівлі буде гарантія, що українські військові біженці зможуть самостійно пересуватися та користуватися послугами, що надаються органами місцевого самоврядування або державними установами. Адже доступність державних та муніципальних послуг дуже важлива, щоб біженці якнайшвидше могли самостійно забезпечувати себе», — додала Палоотс.

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