В «Енергоатомі» пояснили умови страхового покриття можливого ядерного інциденту на ЗАЕС — Finance.ua

В «Енергоатомі» пояснили умови страхового покриття можливого ядерного інциденту на ЗАЕС Сьогодні 16:14

Укладений НАЕК «Енероатом» страховий договір щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на українських АЕС передбачає відкладальні умови щодо окупованої росіянами ЗАЕС, оскільки вона не контролюється українським оператором.

В компанії нагадали, що у червні уклали договір страхування на понад 5 млрд грн щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України.

У ньому, зокрема, зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС надається з відкладальною умовою після звільнення станції від окупантів, оскільки наразі вона не контролюється Україною та єдиним легітимним оператором — ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Енергоатом не контролює дії окупантів та не здійснює управління реакторними установками відповідно до вимог українського ядерного законодавства, а відтак і не може нести відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС», — наголосили в компанії.

Стосовно усіх інших вітчизняних АЕС, які працюють на підконтрольній Україні території, страхування за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, діє повною мірою.

«Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів діяли і в попередніх страхових угодах Енергоатома та є стандартною світовою практикою», — підкреслили в «Енергоатомі».

Економічна Правда За матеріалами:

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