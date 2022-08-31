В ДСНС розкрили масштабну корупцію: щомісячний «прибуток» становив 10 мільйонів гривень — Finance.ua

В ДСНС розкрили масштабну корупцію: щомісячний «прибуток» становив 10 мільйонів гривень Вчора 16:47 — Кримінал

В ДСНС розкрили масштабну корупцію: щомісячний «прибуток» становив 10 мільйонів гривень, ssu.gov.ua

Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка полягала у системному отриманні незаконної винагороди (хабарів) від підприємців за погодження дозвільної документації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Зазначається, що посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Насамперед «схема» стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

«За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України», — йдеться у повідомленні.

ssu.gov.ua

За даними СБУ, щомісячні «прибутки» зловмисників від організованої ними злочинної «схеми» становили понад 10 млн грн.

У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим 6 особам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 368 («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»); ч. 3 ст. 369 («пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Наразі досудове слідство триває. Всі учасники злочинної групи будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.