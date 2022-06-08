В ДПСУ назвали кількість ухилянтів, які намагалися втекти з України під час війни — Finance.ua
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В ДПСУ назвали кількість ухилянтів, які намагалися втекти з України під час війни

Вчора 15:15Кримінал
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З початку повномасштабного російського вторгнення українські прикордонники затримали понад 3000 чоловіків, які ухилялися від мобілізації. Ще майже тисяча чоловіків спробувала перетнути кордон за підробленими документами.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу.
«На зеленій ділянці кордону, це поза межами пунктів пропуску, з 24 лютого нами було затримано 3250 таких осіб. Крім того, були спроби виїхати за межі України через пункти пропуску, використовуючи підробні документи — 900 людей», — зазначив Демченко.
Ухилянти та зловмисники, які організовують незаконний перетин кордону, вигадують різні схеми. Зокрема, прикордонники Західного загону нещодавно викрили одну з таких.
«За легендою організатора, чоловіки мали виїжджати за межі України як водії для перевезення вантажів. Його клієнтами були українці призовного віку й ті, хто підпадав під загальну мобілізацію», — зазначив Демченко.

Мобілізація: скільки вона триватиме, та кого і як призивають

За матеріалами: УНІАН
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