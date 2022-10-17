В Дніпропетровській області почались екстрені відключення електроенергії — Finance.ua

В Дніпропетровській області почались екстрені відключення електроенергії
У Дніпрі та області почались екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
Дослівно: «Ворог продовжує обстрілювати об’єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми, сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться відключення електроенергії».
Також Коваленко просить громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити телефони та павербанки.
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