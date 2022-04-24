В Дніпрі у водіїв за перевищення швидкості забиратимуть автомобілі — Finance.ua

В Дніпрі у водіїв за перевищення швидкості забиратимуть автомобілі

У Дніпрі з 23 квітня у любителів влаштовувати гонки у місті забиратимуть машини та передаватимуть їх на армію.

Про це повідомляє заступник мера Михайло Лисенко.

«Коли в нашій країні йде війна і доки вся наша нація бореться з ворогом, окремі персонажі мають необережність влаштовувати гонки на „швидкісних“ машинах по місту. Навіть під час комендантської години», — написав він.

Зокрема, відсьогодні у таких власників будуть відбирати автомобілі.

За його словами, поліція вже отримала всі вказівки. Машини будуть відбирати на місці та будуть передавати в управління ЗСУ.

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