В Дніпрі у водіїв за перевищення швидкості забиратимуть автомобілі — Finance.ua
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В Дніпрі у водіїв за перевищення швидкості забиратимуть автомобілі

Вчора 09:45Технології&Авто
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У Дніпрі з 23 квітня у любителів влаштовувати гонки у місті забиратимуть машини та передаватимуть їх на армію.
Про це повідомляє заступник мера Михайло Лисенко.
«Коли в нашій країні йде війна і доки вся наша нація бореться з ворогом, окремі персонажі мають необережність влаштовувати гонки на „швидкісних“ машинах по місту. Навіть під час комендантської години», — написав він.
Зокрема, відсьогодні у таких власників будуть відбирати автомобілі.
За його словами, поліція вже отримала всі вказівки. Машини будуть відбирати на місці та будуть передавати в управління ЗСУ.

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За матеріалами: РБК-Україна
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