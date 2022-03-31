В "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану – Федоров — Finance.ua

В "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану – Федоров

Вчора 10:04 — Особисті фінанси

В "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану – Федоров

В «Дія.City» спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану, щоб стимулювати українську економіку.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram

«Крім економічної блокади росії, потрібно докласти максимум зусиль, щоб стимулювати українську економіку. Саме тому ми змінюємо умови унікального правового та податкового простору Дія.City, щоб наша ІТ-галузь продовжувала активно розвиватися», — сказано в повідомленні.

Як саме зміниться Дія.City:

на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity;

резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком;

податкові умови Дія.City залишаються незмінними. Подати заявку можна на порталі Дія.

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