В "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану – Федоров — Finance.ua
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В "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану – Федоров

Вчора 10:04Особисті фінанси
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В "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану – ФедоровВ "Дія.City" спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану – Федоров
В «Дія.City» спрощуються умови для ІТ-компаній на період воєнного стану, щоб стимулювати українську економіку.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
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«Крім економічної блокади росії, потрібно докласти максимум зусиль, щоб стимулювати українську економіку. Саме тому ми змінюємо умови унікального правового та податкового простору Дія.City, щоб наша ІТ-галузь продовжувала активно розвиватися», — сказано в повідомленні.
Як саме зміниться Дія.City:
  • на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity;
  • резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком;
  • податкові умови Дія.City залишаються незмінними. Подати заявку можна на порталі Дія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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