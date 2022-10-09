В "Дії" запускають бета-тестування нової функції — Finance.ua

В "Дії" запускають бета-тестування нової функції Вчора 08:12 — Особисті фінанси

В "Дії" запускають бета-тестування нової функції

В застосунку «Дія» запускають бета-тестування електронного витягу про місце проживання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram

«Витяг про місце проживання — це документ, що підтверджує ваше місце проживання. Він може знадобитися під час отримання держпослуг, оформлення на роботу чи відкриття рахунку в банку та в різних життєвих ситуаціях, де необхідно підтвердити місце проживання», — зазначили в Мінцифри.

Послуга електронного витягу про місце проживання вже доступна на порталі Дія, і скоро з’явиться у застосунку.

Міністерство закликає долучатися до тестування послуги

Для бета-тесту необхідно мати:

верифікований податковий номер (РНОКПП);

зареєстроване місце проживання;

вік понад 14 років. Щоб протестувати послугу для своєї дитини до 14 років, потрібно мати додане свідоцтво про народження дитини в застосунку.

Довідка Finance.ua:

Міністерство цифрової трансформації зараз розробляє послугу доступного кредитування для українців «єОселя» на порталі «Дія». Програма запрацює у 20-х числах жовтня. Наразі ж у застосунку послуги ще немає;

як працює шеринг документів у Дії.

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