В «Дії» з'явилася нова послуга — Finance.ua

В «Дії» з'явилася нова послуга Вчора 17:00

В Україні відтепер громадяни можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома. Тепер поділитися копією документа можна за допомогою «Дії».

Про це повідомляє міністрцифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

«Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в „Дії“. Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома», — написав Федоров.

Як скористатися

Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити «Дію» до останньої версії та виконати кілька кроків:

відкрити паспорт у застосунку «Дія»;

натиснути на нього та обрати штрих-код;

працівник може відсканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку «Дія».

Нагадаємо, нині закордонний паспорт, водійське посвідчення та технічний паспорт на авто можна перекласти англійською мовою буквально в кілька кліків.

Для цього потрібно обрати документ, що потребує перекладу. Натиснути на три крапки в правому нижньому куті документа та обрати «Перекласти англійською».

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