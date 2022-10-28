В Дії стартує бета-тест послуги «єОселя»: як взяти участь — Finance.ua
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В Дії стартує бета-тест послуги «єОселя»: як взяти участь

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В Дії стартує бета-тест послуги «єОселя»: як взяти участь
В Дії стартує бета-тест послуги «єОселя»: як взяти участь
28 жовтня стартує запис на бета-тест програми пільгових державних кредитів на житло — «єОселя» в застосунку «Дія». Отримати такий кредит можна навіть під час війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
«Скоро в застосунку Дія розпочнеться бета-тест програми доступного кредитування єОселя для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах. У застосунку можна буде подати заяву про отримання державної пільгової іпотеки», — сказано в повідомленні.
Долучитися до бета-тесту послуги можна за посиланням.

Умови програми

Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни. Адже багато українців втратили домівки через повномасштабне вторгнення, і зараз їм необхідно якомога швидше отримати нове житло.
Умови кредитування за програмою єОселя:
  • максимальний термін кредитування — до 20 років;
  • мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.
У застосунку Дія можна буде подати заяву про участь у програмі єОселя та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк. Майже всі дані підтягнуться з реєстрів. Також можна подати заяву як в один банк-учасник програми, так і одразу в декілька.
Програма складається з двох етапів:
  1. Кредити під 3% для пільгових категорій, що підпадають під програму, — військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
  2. Кредити під 7% для ветеранів війни та їхніх сімей, ВПО, інших громадян України, які відповідають вимогам програми. Старт другого етапу програми — 1 січня 2023 року.
Якщо ви військовий, медик, педагог або науковець (повний перелік пільгових категорій, що підпадають під програму, доступний за посиланням), долучайтеся до бета-тесту.
Кожна заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжні. З ними можна буде далі співпрацювати з обраним банком та отримати іпотеку за відповідності всім вимогам програми.
Долучитися до бета-тесту можна, якщо:
  • ви належите до однієї з пільгових категорій, що підпадають під програму;
  • не володієте житлом площею більше ніж 52,5 кв. м. + додатково 21 кв. м на кожного члена сімʼї;
  • не маєте інших пільгових іпотек.

Іпотека: куди звернутися за кредитом на житло

За матеріалами:
Finance.ua
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