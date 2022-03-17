В Держтуризму закликають бойкотувати готелі Accor, Marriott, HYATT та InterContinental — Finance.ua

В Держтуризму закликають бойкотувати готелі Accor, Marriott, HYATT та InterContinental

Вчора 09:46 — Фондовий ринок

В Державному агентстві розвитку туризму України (ДАРТ) закликали світову спільному бойкотувати готелі мереж Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation та InterContinental Hotels Group.

Про це йдеться в Telegram-каналі ДАРТ.

"Міжнародні готелі Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation та InterContinental Hotels Group заявили, що продовжать працювати в росії. Тобто платити податки росії та фінансувати війну проти України.

«Скільки ще життів має забрати російська навала? Щоб дійшло? Після розбомбленого Парижу теж будемо працювати? Або Берліну? Чи Варшави?Просимо туристичне середовище бойкотувати. Війна — це скальпель. Все стає очевидним і контрастним», — зазначають в ДАРТ.

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