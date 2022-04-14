В Держтуризму нагадали, хто допомагає росіянам обходити "туристичні" санкції — Finance.ua

В Держтуризму нагадали, хто допомагає росіянам обходити "туристичні" санкції

Вчора 09:15 — Фондовий ринок

Державне агентство розвитку туризму України ще раз наголошує на тому, що усі країни та компанії мають об’єднатися і бойкотувати будь-яку співпрацю з рф.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Однак лишилися ті, які вирішили, що санкції можна ігнорувати.

ДАРТ проаналізувало, як насправді світовий туризм підтримує Україну і хто досі не гребує тим, щоб заробляти криваві російські гроші та спонсорувати війну.

Одна з найбагатших світових готельних мереж Marriott Hotels з одного боку пожертвувала понад $100 млн на допомогу українцям, а з іншого не закрила свої готелі в росії.

Втім, як і інші американські готельні компанії — HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts і Radisson, які працюють у росії й зараз. І це попри те, що США постійно вводять економічні санкції проти рф.

Крім того, існує довгий список країн, які зберігають нейтралітет або взагалі не засуджують росію:

Наразі їх більше 70-ти і до цього переліку входять Хорватія, Шрі-Ланка, Сейшели, Чорногорія, Марокко, Катар, Саудівська Аравія, ОАЄ та багато інших.

Найцікавіший кейс серед країн, які готові приймати в себе туристів із росії, має Туреччина. Там навіть серйозно думають над тим, щоб створити нову авіакомпанію, яка буде займатися виключно перевезенням російських туристів на турецькі курорти — адже Європейське агентство з безпеки польотів призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній росії.

Уряд Туреччини планує надати кредитну підтримку турецьким туроператорам, що базуються в росії, в першу чергу Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту — $300 мільйонів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня. Крім того, найбільший авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines зголосився надати 1,5 мільйонів місць для «пакетних» туристів з росії. Загалом цього туристичного сезону турецькі курорти планують прийняти у себе понад 3 млн росіян.

Попри європейські санкції авіакомпанії Etihad Airways, Emirates і Qatar Airways досить успішно з’єднують росію з рештою світу, аналогічну політику проводить і найбільша авіакомпанія Ізраїлю EL AL אל על.

Наразі саме через авіахаби цих країн росіяни з пересадками подорожують до країн ЄС, Канади та США.

Компанії Air China, China Southern Airlines та China Eastern Airlines, які належать китайському уряду, дають можливість «русо-туристо» здійснювати польоти до Північної Америки, Європи, Азії, Австралії. А оскільки вони працюють у російських аеропортах, то роблять безпосередній внесок у російську економіку і спонсорують війну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.