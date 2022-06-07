В червні аналітики зафіксували зростання числа встановлених криптовалютних банкоматів — Finance.ua
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В червні аналітики зафіксували зростання числа встановлених криптовалютних банкоматів

Вчора 06:13Фінтех і Картки
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В червні аналітики зафіксували зростання числа встановлених криптовалютних банкоматівВ червні аналітики зафіксували зростання числа встановлених криптовалютних банкоматів
У світі припинився антитренд до зменшення встановлення нових криптоматів.
За 5 перших днів червня встановлено 817 Bitcoin-АТМ, що є в рази більшим показником у порівнянні з попередніми місяцями. У травні було зареєстровано всього лише 202 нових криптоматів. За даними Coin ATM Radar, загальна кількість встановлень за 2022 рік зменшилась на 90%.
В червні аналітики зафіксували зростання числа встановлених криптовалютних банкоматів
Наразі у США розміщено 88% усіх криптоматів планети, а у Європі — всього 4%. На момент написання статті у світі працюють 37 829 Bitcoin-АТМ, з них 42 встановлені в Україні. Існує сайт, де ви можете перевірити наявність криптоматів у своєму місті.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами: noworries
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