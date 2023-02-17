В Cadillac готують три нові електромобілі у 2023 році — Finance.ua

В Cadillac готують три нові електромобілі у 2023 році Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

В Cadillac готують три нові електромобілі у 2023 році

Американська компанія Cadillac покаже в 2023 році три нові електромобілі. Вони отримають дизайн у дусі ліфтбека Celestiq і стануть найдешевшими в лінійці електричних моделей бренду.

Про це повідомили на сайті Carscoops.

Віцепрезидент Cadillac Global Рорі Харві заявив, що на конвеєр у 2024 році стануть відразу три нові електричні моделі. Найближчими роками мають з’явитися повнорозмірний позашляховик, кілька кросоверів та електромобілі початкового рівня.

Шпигунам вдалося сфотографувати одну з трьох нових моделей під час тестів. За чутками, електромобіль буде дешевшим ніж Cadillac Lyriq, ціни на який починаються з 58 590 доларів.

Електричний кросовер отримає дизайн у стилі Lyriq і буде відрізнятися коротшим капотом. Новинку збудують на платформі BEV3.

Ще однією новою моделлю 2023 року може стати електрична версія великого позашляховика Escalade. Появу такого авто вже підтвердили в General Motors.

Також Cadillac зареєстрували кілька товарних знаків з іменами Ascendiq, Lumistiq, Optiq, Symboliq та Vistiq. Їх можуть одержати нові електромобілі бренду.

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