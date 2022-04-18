В Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на 5 млн грн (фото) — Finance.ua

Так, в Бучі четверо зловмисників, в тому числі двоє жінок обчистили один із будівельних супермаркетів, який зазнав ворожих атак. Зловмисники викрали інструменти та техніку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.
За місцем проживання лиходіїв поліцейські провели обшуки та вилучили телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили та чимало інших товарів.
В Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на 5 млн грн, Нацполіція
Мародерів викрили працівники кримінальної поліції Київщини, управління боротьби з наркозлочинністю та дізнавачі Бучанського районного управління поліції.
В Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на 5 млн грн, Нацполіція
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування.