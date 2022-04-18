В Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на 5 млн грн (фото) — Finance.ua
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В Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на 5 млн грн (фото)

Вчора 17:33Кримінал
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На Київщині затримали групу мародерів, які обікрали торговельний центр на 5 мільйонів гривень.
Про це повідомила Нацполіція.
Так, в Бучі четверо зловмисників, в тому числі двоє жінок обчистили один із будівельних супермаркетів, який зазнав ворожих атак. Зловмисники викрали інструменти та техніку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.
За місцем проживання лиходіїв поліцейські провели обшуки та вилучили телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили та чимало інших товарів.
В&nbsp;Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на&nbsp;5&nbsp;млн грн В Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на 5 млн грн, Нацполіція
Мародерів викрили працівники кримінальної поліції Київщини, управління боротьби з наркозлочинністю та дізнавачі Бучанського районного управління поліції.
В&nbsp;Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на&nbsp;5&nbsp;млн грн В Бучі затримали групу мародерів, які обікрали ТРЦ на 5 млн грн, Нацполіція
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування.
За матеріалами: Finance.ua
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