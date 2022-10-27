В Австрії змінюють правила проїзду українців — Finance.ua
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В Австрії змінюють правила проїзду українців

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З 1 листопада в Австрії змінюються умови проїзду для українців. Про нові правила оголосили національний залізничний оператор (ÖBB) та компанія міського громадського транспорту Відня Wiener Linien.
Термін дії програми «Not-Ticket Ukraine», яка діяла з початку війни, спливає 31 жовтня, повідомляє Kronen Zeitung.
За цією програмою українцям, які тікають від війни, достатньо було пред’явити паспорт для безкоштовного проїзду поїздами на території Австрії та в громадському транспорті Відня.
З 1 листопада почне діяти «Квиток першого прибуття в Україну», який видаватимуть всім особам з українським паспортом, хто в’їжджає з боку України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини.
Цей квиток буде дійсним лише в перші 24 години з моменту прибуття до країни. Також — з дати видачі для поїздки до Австрії чи прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії чи Італії у 2-му класі на поїздах ÖBB.
«Таким чином, ÖBB продовжує забезпечувати, щоб біженці з України могли дістатися безпечного місця в Австрії або в сусідній країні зі своїми сім’ями», — зазначили у компанії.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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