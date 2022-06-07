В Австралії криптовалютні шахраї вкрали $80 мільйонів — Finance.ua
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В Австралії криптовалютні шахраї вкрали $80 мільйонів

Вчора 21:23Фінтех і Картки
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В Австралії комісія з питань конкуренції та захисту споживачів оприлюднила суми втрат австралійців через шахрайство.
За даними, опублікованими на офіційному сайті комісії, за 2022 рік кількість криптошахрайств зросла. Загалом через різні види обману австралійські інвестори втратили $148 мільйонів, з них — $80 мільйонів через криптовалютних шахраїв.
Комісія радить ретельно вивчати всіх, хто просить інвестувати чи переказувати гроші з використанням цифрових активів, особливо якщо потенційний фінансовий радник знайомий лише в інтернеті. Як підкреслила заступниця голови комісії Делія Рікард, незнання нюансів галузі робить людей вразливішими для шахрайства.
Справжній масштаб втрат від криптозлочинів, ймовірно, набагато більший, оскільки лише 13% людей розповіли про свої невдачі. У комісії наголосили: попри те, що кількість повідомлень зменшилась, суми втрат стали більшими.
За матеріалами: noworries
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