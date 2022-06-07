В Австралії криптовалютні шахраї вкрали $80 мільйонів — Finance.ua

В Австралії криптовалютні шахраї вкрали $80 мільйонів

Вчора 21:23 — Фінтех і Картки

В Австралії комісія з питань конкуренції та захисту споживачів оприлюднила суми втрат австралійців через шахрайство.

$148 мільйонів, з них — $80 мільйонів через криптовалютних шахраїв. За даними, опублікованими на офіційному сайті комісії, за 2022 рік кількість криптошахрайств зросла. Загалом через різні види обману австралійські інвестори втратили, з них — $80 мільйонів через криптовалютних шахраїв.

Комісія радить ретельно вивчати всіх, хто просить інвестувати чи переказувати гроші з використанням цифрових активів, особливо якщо потенційний фінансовий радник знайомий лише в інтернеті. Як підкреслила заступниця голови комісії Делія Рікард, незнання нюансів галузі робить людей вразливішими для шахрайства.

Справжній масштаб втрат від криптозлочинів, ймовірно, набагато більший, оскільки лише 13% людей розповіли про свої невдачі. У комісії наголосили: попри те, що кількість повідомлень зменшилась, суми втрат стали більшими.

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