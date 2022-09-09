В АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на ₴800 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на ₴800 мільйонів

Кримінал
81
В АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на ₴800 мільйонів
В АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на ₴800 мільйонів
​​В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано об’єкти нерухомості та сільгосптехніку російської компанії на суму понад 800 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Це арештовані судом 74 одиниці сільськогосподарської техніки, 90 автомобілів, офісне приміщення і земельні ділянки товариства, а також об’єкти нерухомості, які належать власникам підприємства — громадянам рф.
Читайте також
За даними слідства, товариство входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та є частиною холдингу російського підприємства. Воно займається ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки та її подальшою реалізацією на внутрішньому ринку країни.
Прибутки товариства розподіляються між громадянами рф та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.
Місце для вашої реклами
Громадяни рф із використанням одного із підприємств розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки. Через російське товариство, акціонером якого є власник вищевказаного підприємства, здійснювалося виведення активів українського товариства до країни-агресора. Податки сплачувалися до федерального бюджету рф.
Правоохоронці провели ряд обшуків на підприємстві під час яких вилучили офіційні документи видані російськими державними органами на ім’я власників компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.