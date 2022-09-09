В АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на ₴800 мільйонів — Finance.ua

В АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на ₴800 мільйонів Вчора 10:45 — Кримінал

В АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на ₴800 мільйонів

​​В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано об’єкти нерухомості та сільгосптехніку російської компанії на суму понад 800 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

Це арештовані судом 74 одиниці сільськогосподарської техніки, 90 автомобілів, офісне приміщення і земельні ділянки товариства, а також об’єкти нерухомості, які належать власникам підприємства — громадянам рф.

Читайте також У Львівській області арештували майно російської фірми на 13 млн гривень

За даними слідства, товариство входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та є частиною холдингу російського підприємства. Воно займається ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки та її подальшою реалізацією на внутрішньому ринку країни.

Прибутки товариства розподіляються між громадянами рф та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.

Громадяни рф із використанням одного із підприємств розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки. Через російське товариство, акціонером якого є власник вищевказаного підприємства, здійснювалося виведення активів українського товариства до країни-агресора. Податки сплачувалися до федерального бюджету рф.

Правоохоронці провели ряд обшуків на підприємстві під час яких вилучили офіційні документи видані російськими державними органами на ім’я власників компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.