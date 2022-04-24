В Apple розповіли, що роблять зі старими iPhone — Finance.ua
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В Apple розповіли, що роблять зі старими iPhone

Вчора 01:12Технології&Авто
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Apple представила нову технологію перероблювання смартфонів для використання одержаних матеріалів. Наразі продукція компанії містить майже 20% перероблених матеріалів, що є рекордним для корпорації.
Виробник смартфонів почав використовувати перероблене золото для покриття плати та проводів iPhone 13 та iPhone13 Pro у 2021 році.
Це стало можливим завдяки функції обміну старих гаджетів на нові — після цього пристрій розбирають для використання матеріалу на нових моделях. Apple поділилася цікавою статистикою — у тонні мобільних телефонів може бути у 80 разів більше золота, ніж у тонні видобутої породи із золотої копальні.
На тлі цих заяв компанія представила нову машину для утилізації пристроїв під назвою Taz. Новинка відокремлюватиме магніти від аудіомодулів, вилучаючи більше рідкісноземельних елементів. Apple також модернізувала робота-утилізатора Daisy — він тепер здатний розбирати 23 моделі iPhone.
За матеріалами: Portaltele
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