В Антарктиду знов шукають сисадміна, зарплата — близько 54 000 грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Антарктиду знов шукають сисадміна, зарплата — близько 54 000 грн

Світ
58
В Антарктиду знов шукають сисадміна, зарплата — близько 54 000 грн
В Антарктиду знов шукають сисадміна, зарплата — близько 54 000 грн
Національний антарктичний науковий центр шукає нових учасників для 29-ї наукової експедиції 2024−2025 року на станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді. Серед вакансій на сайті центру — системний адміністратор зв’язку.
Учасникам експедиції пропонують життя в умовах Антарктики, зарплату близько 54 000 грн на місяць, житло, харчування, одяг та екіпірування, а також доступ до інтернету (цим, зокрема, і займатиметься сисадмін на станції).
Читайте також
Обмежень за віком чи статтю немає, серед особливих вимог: відсутність хронічних захворювань, здатність працювати в умовах депривації, чіткого графіку та сильних навантажень, неконфліктність, комунікабельність та бажане володіння іноземною мовою.
  • Завдання та обов’язки сисадміна на станції — підтримувати і розвивати чинні сервіси, а саме:
  • адміністрування Ubuntu-server 16.04 — 18.04;адміністрування KVM-віртуалізації на базі Proxmox (cluster);адміністрування Docker-контейнерів, docker-compose;адміністрування мережі на базі Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;підтримка та розвиток скриптів та веб-застосунків на Python;файлове сховище NFS, SMB;моніторинг Zabbix;сервіс та ремонт компонентів ПК, принтерів;підтримка клієнтських Windows ПК;підтримка працездатності обладнання для забезпечення супутникового зв’язку.
  • адміністрування Ubuntu-server 16.04 — 18.04;
  • адміністрування KVM-віртуалізації на базі Proxmox (cluster);
  • адміністрування Docker-контейнерів, docker-compose;
  • адміністрування мережі на базі Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;
  • підтримка та розвиток скриптів та веб-застосунків на Python;
  • файлове сховище NFS, SMB;
  • моніторинг Zabbix;
  • сервіс та ремонт компонентів ПК, принтерів;
  • підтримка клієнтських Windows ПК;
  • підтримка працездатності обладнання для забезпечення супутникового зв’язку.
  • Щоб взяти участь в конкурсі, потрібно до 15 серпня 2023 року надіслати заяву, резюме, мотиваційний лист, копії документів про освіту та копію трудової книжки. Більше інформації про те, як взяти участь у відборі, а також контакти можна знайти на сайті центру.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.