В Антарктиду знов шукають сисадміна, зарплата — близько 54 000 грн Сьогодні 18:36 — Світ

В Антарктиду знов шукають сисадміна, зарплата — близько 54 000 грн

Національний антарктичний науковий центр шукає нових учасників для 29-ї наукової експедиції 2024−2025 року на станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді. Серед вакансій на сайті центру — системний адміністратор зв’язку.

Учасникам експедиції пропонують життя в умовах Антарктики, зарплату близько 54 000 грн на місяць, житло, харчування, одяг та екіпірування, а також доступ до інтернету (цим, зокрема, і займатиметься сисадмін на станції).

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Обмежень за віком чи статтю немає, серед особливих вимог: відсутність хронічних захворювань, здатність працювати в умовах депривації, чіткого графіку та сильних навантажень, неконфліктність, комунікабельність та бажане володіння іноземною мовою.

Завдання та обов’язки сисадміна на станції — підтримувати і розвивати чинні сервіси, а саме:



адміністрування Ubuntu-server 16.04 — 18.04;адміністрування KVM-віртуалізації на базі Proxmox (cluster);адміністрування Docker-контейнерів, docker-compose;адміністрування мережі на базі Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;підтримка та розвиток скриптів та веб-застосунків на Python;файлове сховище NFS, SMB;моніторинг Zabbix;сервіс та ремонт компонентів ПК, принтерів;підтримка клієнтських Windows ПК;підтримка працездатності обладнання для забезпечення супутникового зв’язку.

адміністрування Ubuntu-server 16.04 — 18.04;

адміністрування KVM-віртуалізації на базі Proxmox (cluster);

адміністрування Docker-контейнерів, docker-compose;

адміністрування мережі на базі Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;

підтримка та розвиток скриптів та веб-застосунків на Python;

файлове сховище NFS, SMB;

моніторинг Zabbix;

сервіс та ремонт компонентів ПК, принтерів;

підтримка клієнтських Windows ПК;

підтримка працездатності обладнання для забезпечення супутникового зв’язку.

Щоб взяти участь в конкурсі, потрібно до 15 серпня 2023 року надіслати заяву, резюме, мотиваційний лист, копії документів про освіту та копію трудової книжки. Більше інформації про те, як взяти участь у відборі, а також контакти можна знайти на сайті центру.

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