В анексованому Криму націоналізували близько 700 активів українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В анексованому Криму націоналізували близько 700 активів українців

Фондовий ринок
37
В анексованому Криму націоналізували близько 700 активів українців
В анексованому Криму націоналізували близько 700 активів українців
В анексованому Криму місцева влада ухвалила рішення про націоналізацію близько 700 об’єктів, які належали українським фізичним особам.
Про це пише «Комерсант».
Голова державної ради регіону Володимир Константинов зазначив, що серед осіб, чиє майно націоналізували, є відомі бізнесмени та політики: Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергій Тарута та інші.
Читайте також
Константинов уточнив, що до націоналізованих активів належать земельні ділянки, різні будівлі та приміщення, об’єкти незавершеного будівництва, склади та багато іншого. Він додав, що після оцінки вилученого майна його буде виставлено на торги й передано «зацікавленим власникам».
Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що всі кошти, виторговані від продажу націоналізованого майна, підуть на потреби учасників бойових дій в Україні на боці росії. Попередньо з продажу націоналізованих активів планують отримати 1 млрд рублів.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, раніше так звана влада Криму ухвалила рішення про «націоналізацію» майна «іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо росії недружні дії» — до переліку увійшли близько 500 об’єктів нерухомості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.