В Амстердамі почнуть штрафувати власників порожнього житла — Finance.ua
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В Амстердамі почнуть штрафувати власників порожнього житла

Нерухомість
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В Амстердамі почнуть штрафувати власників порожнього житла
В Амстердамі почнуть штрафувати власників порожнього житла
Амстердам займає жорсткішу позицію, аби врегулювати житлову кризу. Із грудня влада міста зможе штрафувати власників порожніх квартир та будинків на суму до 9 тисяч євро. Про це пише NL Times.
Зміна в законі повинна зобов’язати орендодавців здавати в оренду вакантні приміщення. За необхідності місто саме визначить ринкову вартість оренди, розповіли в офісі мера та олдерменів Амстердама.

Боротьба з нестачею житла в Амстердамі

Попри гостру нестачу житла в Амстердамі, безліч будинків у столиці простоюють без власників та орендарів. Щоб врегулювати це питання, муніципалітет зобов’яже власників заселитися у порожні будинки, або ж здавати їх тим, хто цього потребує. Якщо господарі відмовляться, їх штрафуватимуть на 4 500 євро. Для рантьє, які заробляють орендою, штраф сягатиме 9 000 євро.
«У нас надто мало житла. Забагато будинків не заселені без жодної на це причини. Я рада, що ми можемо це виправити, бо порожнє житло у такі ситуації — це невиправдано. Ми гарантуватимемо, що будинки будуть використовуватися для того, для чого вони призначені, — для проживання», — зазначає заступниця мера Зіта Пелс.
Ухвалення нової політики штрафів користується широкою підтримкою серед влади, проте міська рада ще має схвалити відповідний проєкт. Адміністрація мера та олдермени проголосують за нього до 1 грудня. Якщо проєкт отримає більшість голосів, нові правила діятимуть до 2025-го року.
За матеріалами:
Телеканал 24
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