В 2021 рівень тіньової економіки зріс на 2 в.п. до 32% ВВП — Finance.ua
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В 2021 рівень тіньової економіки зріс на 2 в.п. до 32% ВВП

Казна та Політика
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Рівень тіньової економіки у 2021 році зріс на 2 відсоткові пункти порівняно з 2020 роком і склав 32% ВВП.
Про це йдеться в матеріалах Міністерства економіки.
Незначне збільшення рівня тіньової економіки відбулося на тлі «шокового» зростання світових цін на сировину (енергоносії та сільськогосподарську продукцію), які спонукали суб’єктів господарювання зменшувати ризики втрати лімітованих ресурсів в умовах збільшення виробничих витрат.
Повідомляється, що періодичні карантинні обмеження 2021 року хоч і стримували розвиток та темпи відновлення більшості видів економічної діяльності, вже не створювали суттєвих перешкод.
2 з 4 методів оцінки рівня «тіні» зафіксували збільшення рівня тіньової економіки за вказаний період: електричний метод — на 3 в.п., до 27% ВВП, монетарний — на 2 в.п., до 33% ВВП.
Збільшення рівня «тіні» за електричним методом зберігалося на рівні підвищеного попиту на енергетичні ресурси в умовах нарощування активності, переважно металургійними та машинобудівними підприємствами.
Мінекономіки повідомляє, що для створення сприятливих умов та зміцнення основ інституційного середовища в Україні мають бути подолані системні фактори, до яких відносять низький рівень захисту прав власності та ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів поряд із недостатньою здатністю регулятора протидіяти зловживанням на ринку, недосконалість судової системи країни та високий рівень корупції.
Як повідомлялося, у 2020 році рівень тіньової економіки зріс на 3 п.п. до 30%.
За матеріалами:
Українські Новини
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