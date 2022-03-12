Уже 200 підприємств подали заявку на евакуацію, деякі з них вже навіть почали переїжджати — Finance.ua
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Уже 200 підприємств подали заявку на евакуацію, деякі з них вже навіть почали переїжджати

Вчора 19:47Особисті фінанси
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Уже 200 підприємств подали заявку на евакуацію, деякі з них вже навіть почали переїжджатиУже 200 підприємств подали заявку на евакуацію, деякі з них вже навіть почали переїжджати, ru.freepik.com
Кабінет Міністрів запустив програму з евакуації приватних підприємств. Їх з «гарячих» бойових точок перевозять у західні області України.
Про це повідомляється на офіційному каналі політичної партії «Слуга Народу» в Telegram.
Наразі 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуацією, а деякі вже почали переміщення.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що найчастіше звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.
Гетманцев запевнив, що жодне підприємство не залишать поза увагою й усіх охочих переведуть на захід України. Наразі готують майданчики та потужності. Переміщення відбуватиметься коштом держави.
"Безперечно пріоритет надаватимуть тим підприємствам, які виробляють товари першої необхідності",— сказав Гетманцев.
Як&nbsp;оформити заявку Як оформити заявку, Інфографіка "Слуги народу"
Хто може евакуюватися Хто може евакуюватися, Інфографіка "Слуги народу"
За матеріалами: Телеканал 24
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