Уже 200 підприємств подали заявку на евакуацію, деякі з них вже навіть почали переїжджати — Finance.ua

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що найчастіше звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.
Гетманцев запевнив, що жодне підприємство не залишать поза увагою й усіх охочих переведуть на захід України. Наразі готують майданчики та потужності. Переміщення відбуватиметься коштом держави.
"Безперечно пріоритет надаватимуть тим підприємствам, які виробляють товари першої необхідності",— сказав Гетманцев.