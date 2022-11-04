Узбекистан відмовився відновлювати обслуговування російських карток "Мір" — Finance.ua

Узбекистан відмовився відновлювати обслуговування російських карток "Мір" Вчора 04:48 — Фінтех і Картки

Банки Узбекистану наразі не готові відновлювати обслуговування карт російської платіжної системи «Мир» через потенційні ризики.

Про це заявив голова правління Центробанку країни Мамарізо Нурмуратов, пише Forbes Russia.

«Поки що мова про відновлення роботи системи „Мир“ у нас не стоїть», — сказав Нурмуратов журналістам у кулуарах економічного форуму, що проходить у Самарканді.

Вын пояснив, що в системі «Мир» працюють комерційні банки Узбекистану, для яких зараз існують великі ризики.

Раніше єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр UZCARD повідомив, що призупинив обслуговування російських карток «Мир» «у зв’язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи».

Роботи проводили з 09:00 23 вересня, але дату закінчення робіт UZCARD не назвав. Кобейджингові картки UZCARD — «Мир» було призупинено тільки за кордоном — на території республіки вони працюють у штатному режимі, додавали в центрі.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.