УЗ спростила продаж залізничних квитків на потяги у Кошице — Finance.ua

УЗ спростила продаж залізничних квитків на потяги у Кошице Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

УЗ спростила продаж залізничних квитків на потяги у Кошице

В Україні спростили продаж залізничних квитків на потяги у Кошице (Словаччина) з низки міст. Тепер це можна зробити через мобільний застосунок — обравши відповідне місто посадки.

Про це повідомили у самій компанії

Йдеться про:

Запоріжжя;

Дніпро;

Львів.

«У мобільному застосунку УЗ оберіть місто відправлення та натисність „Знайти“. У результатах пошуку ви зможете знайти пропозицію пересадки на ст. Мукачево, обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком», — йдеться в повідомленні.

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При цьому там наголосили: тривалість пересадки на станції Мукачеве становить 1 год. 26 хв. на шляху до Кошице. Назад — 52 хв.

Розклад поїздів до Кошице:

Потяг № 961 Мукачеве — Кошице вирушає о 14.48. Прибуває до словацького міста о 18:17.

Потяг № 963 Мукачеве — Кошице вирушає о 18.16. Прибуває у Кошице о 21:33.

Поїздом з Мукачевого до Кошице можна доїхати тільки на місцях 2 класу. Їздять поїзди щодня.

Ціна квитків — 404,59 грн (як на потяг № 961, так і на № 963).

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