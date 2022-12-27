УЗ призначила додаткові новорічні рейси в карпатському напрямку — Finance.ua

УЗ призначила додаткові новорічні рейси в карпатському напрямку Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси у карпатському напрямку з усіх куточків країни.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Зокрема, йдеться про наступні додаткові рейси:

191/192 Київ — Львів: 30 грудня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38;

229/230 Київ — Ужгород: 29 грудня з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно 30 грудня о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40;

238/237 Одеса — Ужгород: з Одеси 29 грудня о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно 30 грудня о 17:00 з поверненням до Одеси об 11:06;

216/215 Запоріжжя — Івано-Франківськ: вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31 грудня о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05;

255/256 Київ — Чернівці: вирушатиме з Києва 28, 29, 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30 грудня та 1 січня 2023 року о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22;

211/212 Харків — Львів: вирушатиме з Харкова 29 грудня о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно — о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

Також в УЗ заявили про ще одне «бонусне» призначення для Кривбасу, де також фіксують різке зростання попиту на квитки: 176/175 Київ — Кривий Ріг.

Поїзд вирушатиме з Києва 30 грудня о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

Економічна Правда За матеріалами:

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