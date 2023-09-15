УЗ пропонує бізнесу оренду площ на 21 вокзалі — Finance.ua
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УЗ пропонує бізнесу оренду площ на 21 вокзалі

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«Укрзалізниця» оголосила онлайн-аукціони на Prozorro. Продажі з оренди площ на 21 вокзалі.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
«Фудкорт, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, салон краси, квіткові крамниці… Ми впевнені, що перетворення назріло і воно має бути прозорим», — кажуть в компанії.
На Prozorro. Продажі вже виставили 53 об'єкти оренди на 21 вокзалі та станції по всій країні, зокрема, у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі, Одесі.
УЗ пропонує бізнесу оренду площ на 21 вокзалі
На першому етапі це переважно зони невеликої площі, призначені для вендингових апаратів, кавоматів, банкоматів та терміналів. У Києві в оренду пропонуються зони під 5 банкоматів та під кавʼярню, пояснили в компанії.
Переможці електронних торгів матимуть право на укладення договору оренди терміном на 2 роки і 360 днів з правом пролонгації.
«Крок за кроком публікуватимуться нові лоти, щоб цільове зонування вокзалів наповнити партнерами-орендарями із якісними сервісами для наших пасажирів. Слідкуйте за анонсами — ми будемо про це регулярно оголошувати та запрошувати потенційних партнерів на зустрічі - оглядини об'єктів», — резюмували в УЗ.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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