УЗ повідомила, скільки потягів затримуються в дорозі після обстрілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

УЗ повідомила, скільки потягів затримуються в дорозі після обстрілів

155
На 8:30 вівторка, 11 жовтня, за звичним графіком рухаються 40 поїздів, ще 44 потяги затримуються на різний час.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
На час до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси — затримуються на час від 30 хвилин і більше.
Залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів.
Київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена.
УЗ нагадує, що слідкувати за затримками рейсів можна на сайті, в чат-ботах Укрзалізниці в розділі «онлайн-табло» та в застосунку.
«Залізничники роблять все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка і пришвидшити прибуття на станції призначення», — додали у компанії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.