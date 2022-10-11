УЗ повідомила, скільки потягів затримуються в дорозі після обстрілів — Finance.ua

УЗ повідомила, скільки потягів затримуються в дорозі після обстрілів Вчора 10:11

На 8:30 вівторка, 11 жовтня, за звичним графіком рухаються 40 поїздів, ще 44 потяги затримуються на різний час.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

На час до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси — затримуються на час від 30 хвилин і більше.

Залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів.

Київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена.

УЗ нагадує, що слідкувати за затримками рейсів можна на сайті , в чат-ботах Укрзалізниці в розділі «онлайн-табло» та в застосунку.

«Залізничники роблять все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка і пришвидшити прибуття на станції призначення», — додали у компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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